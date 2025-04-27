В США анонсировали четвертый раунд переговоров с Ираном

NYT: четвертый тур переговоров США с Ираном пройдет в Европе в ближайшие 14 дней

Четвертый раунд переговоров США с Ираном состоится в Европе в ближайшие 14 дней при посредничестве Омана. Об этом пишет The New York Times.

Во время последнего раунда переговоров каждая из сторон выдвинула свою рамочную программу переговоров. В статье отмечается, что американская сторона требует больше времени на подготовку к новому раунду переговоров из-за необходимости рассмотреть предложения иранской стороны более подробно.

«У нас есть разногласия по большим и малым вопросам, но на этой неделе в столицах пройдут дискуссии, призванные смягчить противоречия», — рассказал один из источников издания.

При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

До этого сообщалось, что новые переговоры между США и Ираном на высоком уровне запланированы на 3 мая.

26 апреля в Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики. Иран и США отметили прогресс на третьем раунде переговоров.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.