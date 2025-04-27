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Иран и США отметили прогресс в переговорах по ядерной программе

CNN: Иран и США отметили прогресс на третьем раунде переговоров
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Представители Ирана и США заявили об определенном прогрессе, достигнутом на прошедшем в Омане третьем раунде переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Сегодняшний третий раунд переговоров в Маскате был позитивным и продуктивным», — говорится в сообщении.

Источник телеканала отметил, что в ходе двусторонних переговоров еще многое предстоит сделать, однако «был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения». Кроме того, стороны договорились вскоре встретиться в Европе.

В свою очередь иранское агентство Mehr сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил прогресс в двусторонних переговорах. Однако одного этого стремления недостаточно, остаются серьезные разногласия, добавил министр.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций.

Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, тогда как иранскую — Аракчи. Как сообщили в пресс-службе МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, которое предполагает полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. При этом за Тегераном будет сохранено право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.

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