Названа дата следующих переговоров между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном на высоком уровне запланированы на 3 мая

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил на своей странице в социальной сети X, что переговоры между США и Ираном продолжатся на следующей неделе.

Оман выступает посредником в переговорах.

«Сегодняшние переговоры между США и Ираном выявили общее стремление к достижению соглашения на основе взаимного уважения и прочных обязательств», — написал глава МИД Омана.

Он отметил, что на встрече «обсуждались основные принципы, цели и технические вопросы».

«Переговоры продолжатся на следующей неделе, а очередная встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая», — добавил министр.

В субботу, 26 апреля, в Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе и снятию с Тегерана санкций. Делегацию США возглавил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. 19 апреля в Риме проходил второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли Тель-Авив атаковать ядерные объекты Тегерана.