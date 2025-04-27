Названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана

WSJ: на переговорах США и Иран спорят об обогащении урана и ракетной программе

Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана связаны главным образом с программой Ирана по обогащению урана. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, именно этот вопрос — «основная точка преткновения на нынешних переговорах». Кроме программы обогащения урана, спорным является желание администрации президента США Дональда Трампа связать ракетную программу исламской республики с ядерной сделкой.

По словам неназванного представителя Белого дома, несмотря на разногласия, встреча в Омане была «позитивной и продуктивной», а следующая пройдет в Европе.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее члены команды Трампа выступили за удар по ядерным объектам Ирана.