ISNA: завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе и снятию с Тегерана санкций. Об этом сообщает ISNA.

«Несколько минут назад завершился третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США, проходивший в столице Омана», — сказано в тексте.

Делегацию США возглавил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи.

19 апреля в Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. По информации МИД Омана, в следующем раунде переговоров стороны обсуждается соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

24 апреля администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Антона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по ядерной программе.

Ранее в МИД Израиля ответили, собирается ли Тель-Авив атаковать ядерные объекты Тегерана.