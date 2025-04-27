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Путин выразил соболезнования родным жертв взрыва в порту Ирана

Путин выразил соболезнования Ирану из-за взрыва в порту Шахид-Раджаи
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства попросил передать искренние слова сочувствия и поддержки близким людей, которых не удалось спасти. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий этого бедствия.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива произошел 26 апреля. По информации телеканала IRIB, на территории порта взорвался резервуар с топливом на складе опасных грузов и химикатов. На месте происшествия начался пожар, а также обрушилось одно из зданий порта.

Согласно данным правительства Ирана на 27 апреля, число пострадавших при взрыве в порту достигло 1139 человек. Спасти не удалось 14 человек.

После взрыва Минздрав Ирана распорядился объявить на юге страны чрезвычайное положение. В ведомстве предупредили о рисках для здоровья населения в связи с угрозой выброса аммиака, диоксида серы и азота.

Ранее власти Ирана объявили выходной для учреждений Бендер-Аббаса после взрыва.

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