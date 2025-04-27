Число пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило тысячу

Правительство Ирана: при взрыве в порту Шахид-Раджаи пострадали 1139 человек

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 1139. Об этом сообщила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани на своей странице в соцсети X.

«Ситуация в порту Шахид-Раджаи под контролем. <…> В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом», — говорится в сообщении.

Накануне глава МВД Ирана Эскандар Момени заявил, что число жертв при взрыве в Бендер-Аббасе достигло 14.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу порта после произошедшего приостановили. Туда прибыли сотрудники экстренных служб и глава МВД.

Позднее минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.