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После взрыва в порту на юге Ирана вводят режим ЧП

В порту на юге Ирана вводят режим ЧП из-за угрозы выброса загрязняющих веществ
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Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA /Reuters

После взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана минздрав распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение, передает Tasnim.

Ведомство разослало письмо с приказом сформировать медицинские бригады и принять срочные меры по защите здоровья населения на фоне значительного загрязнения воздуха после взрыва. В тексте обращения отмечается, что в городе есть угроза выброса аммиака, диоксида серы и азота.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу порта после произошедшего приостановили. Туда прибыли сотрудники экстренных служб и глава МВД Эскандар Момени. По последним данным, не менее пяти человек получили несовместимые с жизнью травмы, около 700 человек пострадали.

Ранее эксперты предположили, кто стоит за атаками на танкеры из российских портов.

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