Власти Ирана объявили выходной для учреждений Бендер-Аббаса после взрыва

Учреждения не будут работать в иранском Бендер-Аббасе, где произошел взрыв

В иранском портовом городе Бендер-Аббас, где недавно произошел взрыв, административные учреждения, университеты и школы приостановят свою работу. Об этом заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде, чьи слова приводит РИА Новости.

«Завтрашний день, 27 апреля, объявлен выходным для всех университетов, школ и административных учреждений городского округа Бендер-Аббас», — говорится в сообщении чиновника.

Кроме того, кризисный штаб Ирана уточнил данные о пострадавших — их количество составляет 752 человека.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм.

Ранее посольство России прокомментировало взрыв в Иране.