Освобождение Курской области — это важнейшее политическое событие, и на фоне выхода на мирное урегулирование Россия улучшила свои позиции. Об этом рассказал ТАСС военный аналитик Игорь Коротченко.

«Освобождение Курской области — важнейшее политическое событие. А на фоне выхода на формат мирного урегулирования Россия получила неоспоримый аргумент, усиливающий наши требования и мотивацию», — сказал эксперт.

Коротченко добавил, что освобождение российского региона также является моральным стимулом для российских войск продолжать более активно наступать в Донбассе.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

Ранее в Турции заявили, что освобождение Курской области стало поражением Зеленского.