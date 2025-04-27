Освобождение Курской области означает поражение киевского режима на всех фронтах, больше у президента Украины Владимира Зеленского нет козырей на переговорах. Об этом РИА Новости заявил политолог Айдын Сезер.

«Благодаря прекращению оккупации Курской области у Зеленского отняли последний шанс для переговоров. Данное развитие ситуации окажет важнейшее влияние на уже идущие переговоры и возможные переговоры в будущем», — сказал он.

Эксперт добавил, что у Зеленского без Курской области не будет возможности повлиять на переговорах на президента США Дональда Трампа, а также европейских лидеров.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину заявил, что военные из Корейской Народно-Демократической Республики показали мужество и героизм во время боев в Курской области. 26 апреля Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что причастные к преступлениям в Курской области понесут наказание.