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Зеленский прибыл на похороны папы Римского не в костюме, а в камуфляже

Зеленский прибыл на похороны папы Римского в черном камуфляже, нарушив этикет
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Remo Casilli/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию похорон папы Римского Франциска в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

До этого президент США Дональд Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане.

При этом лидеры договорились встретиться еще раз после церемонии.

266-й папа Римский скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет в один день отмечали все христиане. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на похороны папы Римского.

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