Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп и Зеленский встретятся еще раз в Ватикане после похорон папы Римского

Sky: Трамп и Зеленский проведут еще одну встречу после похорон папы Римского
close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский после короткой встречи в Ватикане договорились провести еще одну встречу после похорон папы Римского Франциска. Об этом со ссылкой на источники пишет Sky News.

«Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу перед похоронами Папы римского Франциска, сообщили Sky News источники в Ватикане. Двое политиков также договорилась встретиться после похорон позже сегодня, добавили источники», — говорится в сообщении издания.

До этого Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на похороны папы Римского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами