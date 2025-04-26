Трамп и Зеленский встретятся еще раз в Ватикане после похорон папы Римского

Sky: Трамп и Зеленский проведут еще одну встречу после похорон папы Римского

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский после короткой встречи в Ватикане договорились провести еще одну встречу после похорон папы Римского Франциска. Об этом со ссылкой на источники пишет Sky News.

«Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу перед похоронами Папы римского Франциска, сообщили Sky News источники в Ватикане. Двое политиков также договорилась встретиться после похорон позже сегодня, добавили источники», — говорится в сообщении издания.

До этого Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на похороны папы Римского.