Мир прощается с папой: кто приехал в Ватикан

В Ватикане сегодня проходят похороны папы Римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет. Заупокойная месса проходит на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. Согласно завещанию понтифика, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

По сообщению Ватикана, на похоронах будут присутствовать по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов.

О своем участии в церемонии сообщали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, премьер Новой Зеландии Кристофер Марк Лаксон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Габона Брис Олиги Нгема, президент Украины Владимир Зеленский, президент Филиппин Бонгбонг Маркос, президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, премьер-министр Черногории Луиш Монтенегро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Россию представляет министр культуры Ольга Любимова.

Кроме того, ожидаются генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, британский принц Уильям, король Испании Филипп VI с королевой Летицией.

За последние дни собор Святого Петра, в котором был выставлен гроб с понтификом, посетили около 250 тысяч человек со всего мира. Вчера вечером состоялась непубличная церемония запечатывания гроба. Лицо почившего Франциска закрыли белой шелковой вуалью, в гроб положили мешок с монетами, отчеканенными во время его понтификата, а также серебряные и бронзовые медали, символизирующие годы его служения. В специальную металлическую трубку поместили написанный на латыни документ (Rogito), в котором рассказывается о его жизни и деяниях.