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Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на похороны папы Римского

Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на церемонию похорон папы Римского Франциска

Президент США Дональд Трамп, французский президент Эмммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский прибыли на церемонию похорон папы Римского Франциска. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщалось, что до этого Трамп и Зеленский провели короткую встречу в Ватикане.

Газета La Repubblica писала, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп не исключил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.

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