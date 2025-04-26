«Общественное»: Зеленский проводит встречу с Трампом в Ватикане

Украинский лидер Владимир Зеленский проводит встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Зеленский проводит встречу с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении издания.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Трампом может лично представить встречное предложение Киева по решению конфликта.

Газета La Repubblica писала, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером.

Изначально участие Зеленского в церемонии прощания с папой Римским Франциском было под вопросом. Но утром 26 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что глава государства все же прилетел в Рим, чтобы посетить траурное мероприятие.

Ранее Трамп не исключил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском.