Как выбирают папу Римского в Ватикане и при чем тут черный и белый дым

Римско-католическая церковь погрузилась в девятидневный траур в связи со смертью папы Римского Франциска. Он ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Кто выбирает папу Римского

Папу Римского избирает конклав — коллегия кардиналов. Избирательным правом обладают только те члены коллегии, кто не достиг 80-летнего возраста на момент смерти или отставки папы. Все они лично должны прибыть в Ватикан для участия в избрании нового понтифика, рассказала «Газете.Ru» культуролог, кандидат наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры Надежда Александрова.

По традиции, не позднее чем через 20 дней после смерти или отречения первосвященника в Ватикане будут избирать нового понтифика. Время до избрания нового папы называется Sede Vacante или в переводе с латыни — «свободный престол». За этот период все кардиналы должны приехать в Рим, собраться на конклав и выбрать нового папу. Надежда Александрова культуролог, кандидат наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры

Во время Sede Vacante католической церковью временно руководит камерленго (высшее должностное лицо, занимающееся управлением финансами и имуществом Папского Престола). Сейчас этот пост занимает ирландско-американский кардинал Кевин Фаррелл. Главные задачи камерленго на этот период — удостовериться в смерти папы, подготовить похороны и помочь в организации заседания конклава.

После смерти понтифика камерленго в присутствии других кардиналов уничтожает Кольцо рыбака (атрибут облачения Римского папы), что символизирует окончание власти прежнего папы.

close Перстень Папы Римского Франциска Keystone Press Agency/Global Look Press

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Как проходят выборы папы Римского

Действующие правила, регулирующие проведение папских конклавов, были установлены папой Иоанном Павлом II в его апостольской конституции 1996 года. Но выборные традиции корнями уходят в глубь веков.

Голосование проводится на конклаве тайно, порядок голосования не меняется уже с 1274 года. В ходе конклава кардиналы изолированы от общения с внешним миром. Именно из-за этой изоляции коллегию по выборам нового понтифика называют конклавом: в переводе с латыни — «закрытая комната». Во время выборов кардиналы живут в специальной гостинице в Ватикане, известной как Дом Святой Марфы. Надежда Александрова культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

Сами выборы проходят в здании Сикстинской капеллы и устроены очень просто: кардиналы пишут на бумажке имя того кандидата, которого предпочитают. Главная задача кандидатов — набрать 2/3 голосов выборщиков. Голосование строго тайное. Разглашать любую информацию о нем запрещено под страхом отлучения от церкви.

Почему процесс такой секретный? Тайна конклава необходима, чтобы исключить внешнее давление на кардиналов. Их задача — свободно и беспристрастно избрать папу, руководствуясь только своей совестью и верой. Строгие правила и изоляция кардиналов направлены на обеспечение свободы волеизъявления.

«Если никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов, то бюллетени сжигают в печи Сикстинской капеллы и окрашивают дым в черный цвет. Так люди узнают, что папу пока не избрали. Когда папа избран, из печи идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан», — пояснила Надежда Александрова.

Подробная процедура избрания папы Римского • Подготовка к конклаву. После смерти или отставки папы Римского коллегия кардиналов проводит несколько предварительных собраний, на которых обсуждаются организационные вопросы, связанные с управлением церковью в период Sede Vacante и проведением голосования.



• Вход в конклав. Утром назначенного дня в Базилике Святого Петра проходит месса для выбора понтифика. Днем кардиналы с гимном Veni Creator Spiritus торжественно входят в Сикстинскую капеллу. Перед началом голосования они приносят присягу, обязуясь соблюдать правила и хранить тайну конклава.



• Голосование. Кардиналы пишут имя своего избранника на бланке, складывают его вдвое и, держа его над головой, произносят клятву: «Свидетель Христос Господь, который будет меня судить, что я выбираю того, кто, считаю пред Богом, должен быть выбран». Затем кардинал опускает бланк в специальную урну.



• Подсчет голосов. Сначала счетная комиссия должна убедиться, что количество бюллетеней соответствует числу голосовавших. Затем начинается подсчет голосов. Для избрания папы необходимо получить квалифицированное большинство — две трети голосов + один голос.



• Дым над Сикстинской капеллой. После каждого голосования бланки сжигаются в специальной печи. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, к бланкам при сжигании добавляют специальную смесь, чтобы дым получился черным (fumata nera). Черный дым над Сикстинской капеллой сигнализирует о том, что папа не избран. Если же папа избран, появляется белый дым (fumata bianca). Он также сопровождается колокольным звоном, чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу окончания выборов.



• Принятие избрания. Когда кандидат набирает необходимое количество голосов, к нему обращается декан коллегии кардиналов (или старейший по возрасту кардинал) с вопросом, принимает ли он избрание Верховным Первосвященником. Если избранный отвечает утвердительно, его спрашивают, какое имя он выбирает себе в качестве папы.



• Облачение. Нового папу ведут в Комнату слез — гардеробную, где его ждут три комплекта белых папских облачений (immantatio) трех размеров. Во время инаугурации камерленго вручает новому понтифику Кольцо рыбака.



• Объявление имени нового папы. После принятия избрания и поздравлений от кардиналов о событии сообщают миру. Старший кардинал-дьякон выходит на балкон собора Святого Петра и произносит историческую фразу: «Habemus Papam!» — «У нас есть папа!», после чего объявляет имя нового понтифика.



• Первое благословение. После объявления новый папа появляется на балконе собора Святого Петра и дает свое первое благословение Urbi et Orbi — «Граду и миру».

close Сикстинская капелла в Ватикане Keystone Press Agency/Global Look Press

Если понтифик все же не избран по итогам голосования в первый день конклава, то со следующего дня проходят повторные выборные процедуры: допускается четыре тура голосования в один день — два днем и два вечером.

Как менялись традиции избрания папы Римского

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» религиовед, социолог религии, главный редактор научного журнала РАН «Современная Европа» Роман Лункин, процесс избрания папы Римского мало менялся на протяжении веков.

«Изменились лишь какие-то частности. Например, сегодня кардиналов в процессе голосования не лишают еды, как было раньше, поскольку они достаточно быстро избирают папу», — говорит Роман Лункин.

Все кардиналы голосуют до тех пор, пока не выберут кандидата большинством голосов. Вначале кандидатов может быть много, потом выборы концентрируются вокруг нескольких основных претендентов. Это достаточно сложный процесс с многоступенчатой процедурой выборов, подчеркнул эксперт. Раундов может быть много.

В прежние времена процесс избрания папы Римского нередко затягивался. В связи с этим наибольшую известность получил конклав, стартовавший в 1268 году после смерти папы Климента IV. Двадцать кардиналов почти три года не могли определиться с кандидатурой папы. Выборы проходили в городе Витербо. Чтобы положить конец бесконечным заседаниям, глава города Альберто ди Монтебоно приказал запереть кардиналов в папском дворце. Кроме того, их ограничили в пище. Однако эти меры не возымели действия. Тогда жители города решились на отчаянный шаг — они разобрали крышу здания, оставив упрямых кардиналов под открытым небом. Лишь после этой меры строптивцы пришли к согласию.

Сегодня выборы папы Римского проходят быстро. Обычно в течение двух-трех дней. Думаю, что в течение максимум трех недель уже будет известно имя нового папы. Роман Лункин религиовед, социолог религии, главный редактор научного журнала РАН «Современная Европа»

Кто может стать папой Римским

В теории, любой крещеный мужчина-католик может быть избран папой Римским. История церкви знала случаи, когда папами становились люди, не являвшиеся священниками, например, Лев VIII, который на момент избрания был мирянином. В таких случаях избранного папу быстро рукополагали в священники и епископы.

Однако на практике со времен средневековья папами избирают только кардиналов — нередко тех, кому отдавал предпочтение предыдущий папа. Кандидат должен быть неженатым и иметь многолетний опыт служения в качестве епископа. Особых требований к его возрасту и образованию нет.

close Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сейчас больше всего обсуждают, будет ли это кардинал из Нового или Старого Света, либерал или консерватор. Будет ли это фигура из тех рейтингов, которые ранее публиковались в прессе, или нет. Думаю, что после бурного понтифика папы Франциска с его эмоциональным либерализмом кардиналы выберут более спокойного кандидата, который хорошо знает ватиканскую кухню, но при этом в его характере есть и либеральные, и консервативные черты. Важно, чтобы папа выдерживал баланс и не расшатывал устои церкви», — подчеркнул Роман Лункин.

Интересные факты об избрании пап

Чтобы получить черный дым над Сикстинской капеллой, используется смесь из серы, перхлората калия и антрацена.

Белый дым получается при горении канифоли, лактозы и бертолетовой соли.

Для каждого папы изготавливается свое Кольцо рыбака — золотой перстень-печатка с изображением Святого Петра в лодке, забрасывающего сеть. Вокруг изображения святого написано имя правящего папы.

В давние времена конклавы сопровождала скандальная слава, связанная с подкупами и взятками.

До 1939 года, чтобы удостовериться в смерти папы, камерленго три раза ударял понтифика в лоб серебряным молоточком, обращался к нему по имени и ждал ответа. В настоящее время молоточек уже не используется: удостоверившись в смерти папы, камерленго просто покрывает его вуалью.