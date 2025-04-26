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В России посоветовали Индии и Пакистану прислушаться к пророчеству Жириновского

«Взгляд»: Индии и Пакистану нужно прислушаться к пророчеству Жириновского
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Индии и Пакистану необходимо прислушаться к пророчеству российского политика Владимира Жириновского. Об этом заявили журналисты издания «Взгляд».

Они обратили внимание, что политик еще в 2004 году говорил, что война между этими государствами неизбежна, она станет ядерной и унесет «не меньше» 200 млн жизней.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Газета Hindustan Times написала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Газета The New York Times сообщила, что Индия и Пакистан могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями». Как отмечают эксперты, эскалация уже началась, и она будет масштабнее, чем та, что произошла в 2019 году. Поводом к обострению отношений между двумя странами стал теракт 22 апреля. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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