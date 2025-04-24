На пороге войны: что происходит с Индией и Пакистаном?

Газета The New York Times сообщила, что Индия и Пакистан могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями». Как отмечают эксперты, эскалация уже началась, и она будет масштабнее, чем та, что произошла в 2019 году. Поводом к обострению отношений между двумя странами стал теракт 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Индия и Пакистан находятся на грани нового вооруженного конфликта. Об этом со ссылкой на аналитиков и пакистанских чиновников пишет газета The New York Times (NYT).

По мнению опрошенных изданием экспертов, страны могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями».

«Эскалация уже началась прошлой ночью, и она будет масштабнее, чем в феврале 2019 года», — отметил аналитик по вопросам безопасности из Исламабада Сайед Мохаммад Али.

Бывший исполняющий обязанности министра информации Пакистана Муртаза Соланги заявил, что на этот раз страны находятся на более опасной стадии.

«Разрушенный мировой порядок и паника в индийских СМИ мешают [премьер-министру Индии Нарендре] Моди действовать рационально. Обе страны проиграют, если Индия не остановит это безумие», — добавил он.

Споры Индии и Пакистана из-за Кашмира Кашмир исторически является спорной территорией, так как после раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — его статус не был официально закреплен. Из-за территориальных споров произошло два вооруженных конфликта — Первая и Вторая индо-пакистанские войны.



Последняя эскалация случилась в феврале 2019 года, когда террорист-смертник из пакистанской исламистской террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на автомобиле со взрывчаткой въехал в полицейский автобус в Кашмире. В результате этого погибли 40 человек. Власти Пакистана отвергли обвинения в том, что они причастны к теракту. Несмотря на это, за ним последовали боестолкновения, в том числе авиаудар Индии по крупному тренировочному лагерю «Джаиш-е-Мухаммад».



В марте того же года премьер-министры Индии и Пакистана Нарендра Моди и Имран Хан договорились о прекращении огня и совместной борьбе с терроризмом. Штат Джамму и Кашмир же лишился особого статуса, который давал ему широкую автономию.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской службы безопасности заявил NYT, что Пакистан готовится к отражению возможного вторжения Индии, но будет придерживаться принципа «око за око» при любой эскалации. При этом, по словам пакистанских официальных лиц, признаков мобилизации индийской армии зафиксировано не было. Однако военные «сохраняют бдительность» вдоль линии разделения в спорном штате.

Теракт в Пахалгаме и его последствия

Поводом для обострения отношений между странами стало недавнее нападение в городе Пахалгам на союзной территории Джамму и Кашмир. 22 апреля группа людей открыла беспорядочный огонь по людям в популярном туристическом месте — долине Байсаран. В результате нападения погибли 26 человек, среди жертв было 25 индусов и один гражданин Непала. Ответственность на себя взяла признанная в Индии террористической организация «Фронт сопротивления» (появилась в 2019 году после лишения особого статуса штата Джамму и Кашмир).

Премьер-министр Индии после теракта созвал срочное совещание на тему безопасности. Первый замминистра иностранных дел страны Викрам Мисри впоследствии заявил, что атака имела «трансграничные» связи с Пакистаном, однако не предоставил никаких доказательств.

Нью-Дели в ответ на теракт объявило о ряде дипломатических шагов против Пакистана. В частности, индийское правительство решило сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда (документ регулирует распределение вод шести рек бассейна Инд, его подписали еще в 1960 году; ранее Индия ни разу не приостанавливала его действие, даже во время вооруженных конфликтов с Пакистаном), а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между странами «Вагах-Аттари». Кроме этого, власти потребовали от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть Индию до 1 мая. Они также запретили гражданам Пакистана въезжать на территорию Индии по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже въехал по этой системе, дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

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Власти Пакистана, в свою очередь, отметили, что обеспокоены гибелью туристов в индийской части Джамму и Кашмира, однако вместе с тем считают реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. В Совете национальной безопасности страны заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией, включая договор по итогам третьей индо-пакистанской войны, «до тех пор, пока Индия не прекратит разжигать терроризм внутри Пакистана, транснациональные убийства и несоблюдение международного права и резолюций ООН по Кашмиру».

Кроме этого, Исламабад закрыл воздушное пространство для индийских самолетов и подчеркнул, что воспримет как акт войны попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Пакистан также приостановил выдачу виз по системе СААРК и аннулировал уже выданные. Комитет национальной безопасности страны, в свою очередь, объявил, что «торговля с Индией, в том числе в любую другую страну и из нее через Пакистан, приостанавливается».