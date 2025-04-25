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В Госдуме заявили, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном

Депутат Чепа: Россия сделает все, чтобы Индия и Пакистан сели за стол переговоров
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Danish Ismail/Reuters

Некоторые силы заинтересованы в обострении отношений между Индией и Пакистаном, но Россия будет предпринимать все усилия, чтобы конфликт завершился мирно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Россия будет принимать все усилия, чтобы конфликт не разгорался. На сегодняшний день есть, как всегда, силы, которые пытаются раздуть этот конфликт. А Россия будет делать все, чтобы и Индия, и Пакистан сели за стол и договорились», — сказал Чепа.

Отношения между двумя ядерными державами обострились 22 апреля — в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф допустил, что конфликт между Пакистаном и Индией может перерасти в ядерное противостояние.

«Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство. Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.

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Конфликт Индии и Пакистана
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