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В Госдуме ответили на призыв президента Литвы остановить Россию силой

Депутат Чепа: России не стоит реагировать на мнение Науседы
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Европейские политики, среди которых президент Литвы Гитанас Науседа, — абсолютно глупые люди. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, передает «Лента.ру».

Так он прокомментировал призыв Науседы остановить Россию силой.

По словам Чепы, президент Литвы находится на задворках мировой истории, однако пытается представлять из себя важную персону.

«Нечего России реагировать на мнение придурков», — сказал депутат ГД.

В апреле министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что военная помощь Украине в этом году составит €200 млн. Она уточнила, что Вильнюс должен выделить €110 млн в рамках своих обязательств, но сумма вырастет за счет дополнительного финансирования.

В мае прошлого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно. Министры Андрис Спрудс, Лауринас Кащюнас и Ханно Певкур провели переговоры в литовской Паланге. Они также решили создать механизм совместных закупок оружия.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.

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