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В минобороны Литвы пообещали $200 млн на военную помощь Украине

Министр обороны Литвы Шакалене сообщила о выделении Украине €200 млн в 2025 году
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IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что военная помощь Украине в этом году составит €200 млн, передает LRT.

По словам главы оборонного ведомства, балтийская республика должна выделить €110 млн в рамках своих обязательств, но сумма вырастет за счет дополнительного финансирования.

Шакалене уточнила, что €30 млн пойдут на первоочередные потребности Киева, €20 млн — на закупки боеприпасов, €7 млн — на электронные системы ближнего радиуса действия, а еще €3 млн потратят в рамках миссии НАТО по безопасности и военному обучению.

В мае прошлого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно. Министры Андрис Спрудс, Лауринас Кащюнас и Ханно Певкур провели переговоры в литовской Паланге. Они также решили создать механизм совместных закупок оружия.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.

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