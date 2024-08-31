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В Литве призвали разрешить Украине наносить удары по России ракетами большой дальности

Глава МО Литвы призвал ЕС разрешить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами

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Lorenz Huter/Global Look Press

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал руководство Европейского союза и стран-участниц союза разрешить Украине наносить удары по территории Российской Федерации полученным оружием, в том числе ракетами большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы должны позволить украинцам проявить всю свою мощь против России», — сказал министр.

По его словам, страны Евросоюза должны четко заявить, что нет никаких ограничений на применение предоставленного Киеву оружия.

Кащюнас напомнил, что в июне совет обороны Литвы принял решение за три года оказать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% от ВВП страны, предложив другим странам ЕС принять то же решение.

Помимо этого, Кащюнас призвал Европейскую комиссию принять совместные оборонительные меры на уровне ЕС, которые «защитили» бы восточные границы с Россией и Белоруссией.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Италия запретила наносить удары вглубь России своим оружием.

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