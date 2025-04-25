В Литве призвали остановить Россию силой

Россию невозможно остановить «сладкими словами», нужна сила. Об этом на своей странице в соцсети X написал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев, полыхают. Такие преступления не остановить сладкими словами — только силой», — написал он.

Науседа добавил, что Литва продолжит поддерживать Украину.

В апреле министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что военная помощь Украине в этом году составит €200 млн. Она уточнила, что Вильнюс должен выделить €110 млн в рамках своих обязательств, но сумма вырастет за счет дополнительного финансирования.

В мае прошлого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились о выделении военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно. Министры Андрис Спрудс, Лауринас Кащюнас и Ханно Певкур провели переговоры в литовской Паланге. Они также решили создать механизм совместных закупок оружия.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.