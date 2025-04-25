Кортеж, предположительно, с Уиткоффом покинул Кремль

Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, покинул Кремль. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Колонна автомобилей заехала на территорию Кремля в районе 13:50 мск, а около 14:20 мск пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства принимает спецпосланника главы Белого дома.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры проходят при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.