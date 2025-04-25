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СМИ: проект США по урегулированию конфликта на Украине включает признание Крыма

Reuters: проект США по Украине включает признание Крыма и четырех регионов
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Проект Соединенных Штатов Америки, направленный на урегулирование украинского конфликта, включает юридическое признание Крыма и фактическое — четырех новых регионов. Об этом пишет агентство Reuters.

«США де-юре признают российский контроль над Крымом», — говорится в публикации.

Кроме того, Вашингтон выразил намерение де-факто признать российский контроль над территорией Запорожья, Донецком, Луганском и Херсоном. Также проект предусматривает возврат Украине территории в Харьковской области, восстановление контроля Киева над Запорожской атомной электростанции (но при управлении станцией Вашингтоном), беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, которая уже проходит в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что Крым «останется в составе России».

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