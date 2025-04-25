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Опубликован проект США по урегулированию конфликта на Украине

Reuters опубликовало проект США по урегулированию украинского конфликта
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Международное агентство Reuters опубликовало проект, предложенный Соединенными Штатами Америки, по урегулированию конфликта на Украине. Его основные положения представлены на сайте издания.

Согласно тексту проекта, он предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Украина сможет работать над вступлением в Евросоюз.

Также основные положения предусматривают гарантии безопасности для Киева (в первую очередь за счет Европы), возврат Украине территории в Харьковской области, восстановление контроля Киева над Запорожской атомной электростанции (но при управлении станцией Вашингтоном), беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Помимо этого, в проекте отмечается, что Вашингтон и Киев будут реализовывать соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, Россия и США сотрудничать в энергетике и промышленности. Предусмотрено восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, которая уже проходит в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.

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