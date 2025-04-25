Опубликован проект США по урегулированию конфликта на Украине

Международное агентство Reuters опубликовало проект, предложенный Соединенными Штатами Америки, по урегулированию конфликта на Украине. Его основные положения представлены на сайте издания.

Согласно тексту проекта, он предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Украина сможет работать над вступлением в Евросоюз.

Также основные положения предусматривают гарантии безопасности для Киева (в первую очередь за счет Европы), возврат Украине территории в Харьковской области, восстановление контроля Киева над Запорожской атомной электростанции (но при управлении станцией Вашингтоном), беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Помимо этого, в проекте отмечается, что Вашингтон и Киев будут реализовывать соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, Россия и США сотрудничать в энергетике и промышленности. Предусмотрено восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, которая уже проходит в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта.