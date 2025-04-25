Трамп оценил переговоры США с РФ и Украиной

Переговоры США с Россией и Украиной прогрессируют, но ситуация остается очень хрупкой. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. (Но ситуация. — «Газета.Ru») очень хрупкая», — сказал он.

В интервью журналу Time Трамп заявил, что переговоры США и России в настоящий момент ведутся только на тему урегулирования конфликта на Украине.

Накануне Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.