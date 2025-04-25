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Уиткофф встретился с Дмитриевым в Москве

ТАСС: спецпосланник президента США Уиткофф встретился с главой РФПИ Дмитриевым

Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Москве. Подробности переговоров не приводятся.

25 апреля у Уиткоффа запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уиткофф прилетел в Москву несколькими часами ранее. Его самолет приземлился во Внуково.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее проезд кортежа Уиткоффа по улицам Москвы попал на видео.

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