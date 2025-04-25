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США предложили РФ вернуть Украине территории в Харьковской области

Reuters: США хотят, чтобы РФ вернула Украине территории в Харьковской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Соединенные Штаты в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта предлагают Москве вернуть Киеву территории в Харьковской области. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украина возвращает себе территории в Харьковской области», — такой пункт указан в документе, который журналисты называют финальным проектом урегулирования, разработанным США.

Кроме того, Вашингтон якобы выразил снять все санкции с России и признать де-юре Крым и де-факто — другие находящиеся под контролем Москвы территории.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно. Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни.

По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что у украинцев может «лопнуть терпение».

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