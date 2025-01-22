Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы материала отметили, что заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным оказалась гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп во время своей предвыборной кампании. Речь идет про период, когда политик обещал закончить конфликт еще до вступления в должность.

По данным источников издания, американский президент собирается сам контролировать ход переговоров по Украине. При этом бывшие коллеги Келлога заявили, что спецпосланника нельзя назвать самостоятельным и он полностью зависит от мнения Трампа. По этой причине Келлога якобы не допустят до каких-либо реальных переговоров США с Россией, уверены источники.

До этого Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

В то же время президент США во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.