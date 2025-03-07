Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа

Келлог: Трамп обещал завершить конфликт на Украине за сутки, но не уточнял день

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во время пресс-конференции пошутил о предвыборном обещании Дональда Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа. Он отметил, что американский лидер действительно пообещал это, однако не указал, в какой именно день это произойдет, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», — сказал Келлог, вызвав смех аудитории.

О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки Трамп заявил во время предвыборной гонки. Он отметил, что ему будет достаточно сказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

После победы на выборах президента США Трамп изменил свое же решение. В конце января Кит Келлог рассказал, что глава Белого дома поручил ему завершить украинский конфликт за 100 дней.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), Трамп понял, что заключение сделки с Путиным — более сложная задача, чем он себе представлял. Американский президент намерен сам контролировать ход переговоров по Украине.

До этого Владимир Путин прокомментировал обещание Трампа быстро завершить украинский конфликт. Он назвал «абсолютно естественной» ситуацию, что глава Белого дома изменил свою позицию насчет сроков.

Ранее американский журналист рассказал о «большой войне» с Россией при Трампе.