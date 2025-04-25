Украинский лидер Владимир Зеленский стремится сорвать мирные переговоры потому, что хочет отомстить президенту США Дональду Трампу за скандал в Овальном кабинете. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский срывает мирные переговоры еще и из желания обгадить Трампу 100-дневку президентства. Это месть… за скандал в Овальном кабинете», — подчеркнул он.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».