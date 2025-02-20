Названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину

Украина, скорее всего, не признает потерю территорий в рамках мирной сделки, однако пойдет на некоторую демилитаризацию. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого издание не уточняет.

«Абсолютный минимум, который Украина может принять, включает продолжение связей с западными армиями, отсутствие масштабной демилитаризации, продолжение притока оружия и денег, а также ввод иностранных сил по поддержанию мира»‎, — говорится в материале.

Как отметил накануне президент России Владимир Путин, РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Зеленский дал оценку отношениям Путина и Трампа.