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Нарышкин высказался об урегулировании на Украине

Нарышкин: мирное решение конфликта подразумевает безъядерный статус Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Мирное решение конфликта на Украине подразумевает безъядерный статус страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Условия мирного соглашения предусматривают <...> безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию, <...> отмену всех дискриминационных законов», — сказал он.

Нарышкин также заявил, что власти Украины должны признать суверенитет нынешних границ России.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса, ответственность за это лежит полностью на Киеве.

Галузин добавил, что в течение всего военного конфликта Киев неоднократно показывал свою недоговороспособность.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Ранее Трамп заявил, что кризис на Украине является войной Байдена.

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