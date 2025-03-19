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В Кремле назвали место, где может пройти встреча Путина и Трампа

Песков: нельзя исключать, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии
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Marcos Brindicci/Reuters

Вариант, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Саудовской Аравии, исключать нельзя. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока нет конкретики, где может пройти встреча двух лидеров.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Трамп поручил членам своей администрации наладить контакты с Москвой в рамках урегулирования украинского конфликта. В частности, это должны сделать Госдеп, Пентагон и ЦРУ. По словам спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, в этот процесс вовлечены все.

Советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что технические группы России и США проведут встречу в Эр-Рияде «в ближайшие дни».

Ранее Уиткофф заявил о важности отношений России и Соединенных Штатов для Вашингтона.

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