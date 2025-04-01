Трамп рассказал о своем первом зарубежном визите

Трамп сообщил, что может поехать в Саудовскую Аравию в апреле или позже

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме подтвердил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию.

По словам политика, его поездка может произойти в апреле или «немного позже». Трамп отметил, что собирается побывать и в других странах Ближнего Востока, в том числе в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

В конце марта СМИ писали, что решение Трампа совершить первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию говорит о том, что отношения США со странами Персидского залива стали тесными, особенно, когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях. В свой прошлый президентский срок политик тоже в первую очередь отправился в эту арабскую страну, поскольку она согласилась купить товары из США на $450 млрд.

Как сообщил один из источников Axios, сначала в качестве даты визита обсуждалось 28 апреля, но потом она была отложена на середину мая. Он уточнил, что переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле не исключили, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии.