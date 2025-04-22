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В Белом доме сообщили о планах Трампа посетить ближневосточные страны в середине мая

Белый дом: Трамп 13-16 мая совершит визиты в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС.

«Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая», — сказала она.

1 апреля Трамп сообщил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По словам политика, его поездка может произойти в апреле или «немного позже». Трамп отметил, что собирается побывать и в других странах Ближнего Востока, в том числе в Катаре и ОАЭ.

В конце марта СМИ писали, что решение Трампа совершить первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию говорит о том, что отношения США со странами Персидского залива стали тесными, особенно, когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях. В свой прошлый президентский срок политик тоже в первую очередь отправился в эту арабскую страну, поскольку она согласилась купить товары из США на $450 млрд.

Как сообщил один из источников Axios, сначала в качестве даты визита обсуждалось 28 апреля, но потом она была отложена на середину мая. Он уточнил, что переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле не исключили, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии.

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