Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков сообщил о планах Путина провести заседание Военно-промышленной комиссии

Песков: Путин 23 апреля проведет заседание Военно-промышленной комиссии
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в заседании Военно-промышленной комиссии. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Будет открытое выступление Путина», — сказал он.

До этого в Кремле прокомментировали статью FT о том, что президент России якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить конфликт на Украине по линии фронта. Дмитрий Песков заявил, что в данный момент публикуется много фейков о переговорах Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, поэтому необходимо верить только первоисточникам.

По словам собеседников FT, Россия может отказаться от притязаний на остающуюся под контролем Киева часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Якобы именно после этого предложения Путина Соединенные Штаты решили признать Крым, а также уже занятые российскими войсками территории частью РФ.

Ранее в США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами