Песков сообщил о планах Путина провести заседание Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в заседании Военно-промышленной комиссии. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Будет открытое выступление Путина», — сказал он.

До этого в Кремле прокомментировали статью FT о том, что президент России якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить конфликт на Украине по линии фронта. Дмитрий Песков заявил, что в данный момент публикуется много фейков о переговорах Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, поэтому необходимо верить только первоисточникам.

По словам собеседников FT, Россия может отказаться от притязаний на остающуюся под контролем Киева часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Якобы именно после этого предложения Путина Соединенные Штаты решили признать Крым, а также уже занятые российскими войсками территории частью РФ.

Ранее в США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед.