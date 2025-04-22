Путин встретился с патриархом Сербским

Президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.

Накануне стало известно, что патриарх Сербский и патриарх Кирилл 25 апреля совершат совместную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. В пресс-службе Сербской православной церкви (СПЦ) рассказали, что патриарх Порфирий принял приглашение патриарха Кирилла посетить Москву в Светлую седмицу. Уточняется, что 21 апреля Порфирий отправился в российскую столицу.

20 апреля, в пасхальную ночь патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Богослужение совершили тысячи человек. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал Кириллу Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи.

Ранее Путин подарил патриарху Кириллу ценный подарок на Пасху.