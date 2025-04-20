Патриарх Кирилл совершил крестный ход

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Богослужение совершили тысячи человек. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал Кириллу Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.