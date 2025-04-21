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Патриарх Сербский и патриарх Кирилл совершат совместную литургию в Троице-Сергиевой лавре

СПЦ: патриарх Сербский и патриарх Кирилл совершат совместную литургию
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Сербский Порфирий и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 апреля совершат совместную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ), ее цитирует ТАСС.

«Его Святейшество господин Порфирий вместе с делегацией Сербской патриархии в Светлую седмицу посетит подворье СПЦ, а также монастыри и другие великие святыни столицы Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе СПЦ.

Там рассказали, что патриарх Порфирий принял приглашение патриарха Кирилла посетить Москву в Светлую седмицу. Уточняется, что 21 апреля Порфирий отправился в российскую столицу.

Накануне, в пасхальную ночь патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Богослужение совершили тысячи человек. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал Кириллу Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи.

Пасхальные богослужения и крестные ходы прошли более чем в 7,4 тыс. населенных пунктов страны.

Ранее Путин подарил патриарху Кириллу ценный подарок на Пасху.

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