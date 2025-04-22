Путин лично проводил в Кремле султана Омана

Путин лично проводил султана Омана по окончании переговоров в Кремле

Президент России Владимир Путин лично проводил султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида после окончания переговоров в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский лидер вышел на крыльцо Большого Кремлевского дворца, чтобы попрощаться с главой Омана. Он сказал, что надеется скоро вновь увидеться с султаном.

22 апреля Путин заявил на встрече с главой Омана, что Российская Федерация хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими государствами. По словам российского лидера, многие друзья РФ в арабском мире поддерживают эту идею.

Также Путин пригласил султана принять участие в саммите.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит могут провести этой осенью в Москве.

В ходе переговоров Путин и глава Омана обсудили комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике.

21 апреля Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в РФ с официальным визитом.

Ранее политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.