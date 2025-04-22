Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин лично проводил в Кремле султана Омана

Путин лично проводил султана Омана по окончании переговоров в Кремле
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично проводил султана Омана Хайсама бен Тарек Аль Саида после окончания переговоров в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Российский лидер вышел на крыльцо Большого Кремлевского дворца, чтобы попрощаться с главой Омана. Он сказал, что надеется скоро вновь увидеться с султаном.

22 апреля Путин заявил на встрече с главой Омана, что Российская Федерация хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими государствами. По словам российского лидера, многие друзья РФ в арабском мире поддерживают эту идею.

Также Путин пригласил султана принять участие в саммите.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит могут провести этой осенью в Москве.

В ходе переговоров Путин и глава Омана обсудили комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике.

21 апреля Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в РФ с официальным визитом.

Ранее политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами