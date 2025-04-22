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В США оценили готовность России к переговорам с Украиной

Госдеп позитивно оценил готовность России к переговорам с Киевом
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Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире Fox Business положительно оценила готовность России к переговорам с Украиной.

«Это очень хороший знак», — сказала она.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции на Украине. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне боевых действий является возможным. Глава государства добавил, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает отказаться от ударов по гражданским объектам.

Президент РФ, в свою очередь, заявил о необходимости «разобраться» с предложением о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он пояснил, что эту инициативу надо проанализировать, так как гражданские объекты на Украине нередко используются в военных целях.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал представить план по урегулированию на Украине в течение трех дней.

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Переговоры о мире на Украине
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