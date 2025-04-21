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Зеленский призвал к постоянному перемирию

Зеленский: перемирие на Пасху показало возможность постоянного прекращения огня
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Постоянное прекращение огня в зоне конфликта с Россией является возможным, это показало пасхальное перемирие, заявил в видеообращении в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что во время Пасхи на отдельных участках фронта было тихо, а сигналы воздушной тревоги не звучали. Зеленский сказал, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает не бить по гражданской инфраструктуре. По его словам, это могло бы стать «надежным шагом к устойчивому миру».

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о возможном продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи, заявила, что украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, используя для ударов американские HIMARS.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о встрече по Украине в Лондоне.

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