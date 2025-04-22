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Трамп ответил на вопрос о возможности признания Крыма частью РФ

Трамп заявил, что представит план по урегулированию на Украине через три дня
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Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп пообещал представить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Об этом сообщила газета The New York Post.

Американский лидер сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания российской юрисдикции над Крымским полуостровом.

«Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и РФ», — отметил глава государства.

По его словам, Вашингтон «посмотрит», как дальше будут развиваться события.

21 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что США призвали Украину пойти на уступки ради завершения вооруженного конфликта с РФ. В том числе американские власти заявили Киеву, что он должен отказаться от вступления в НАТО, и допустили признание российской юрисдикции над Крымом. Кроме того, Вашингтон предложил создать нейтральную территорию в районе Запорожской атомной электростанции и впоследствии передать ему контроль над этими землями.

Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского высказались о признании Крыма частью РФ.

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