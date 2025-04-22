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Путин призвал «разобраться» с идеей о моратории на удары по гражданским объектам

Путин: РФ проанализирует предложение об отказе от ударов по гражданским объектам
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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости «разобраться» с предложением о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства прокомментировал ситуацию после вручения премии «Служение», которое состоялось в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». По его словам, властям надо проанализировать данную инициативу и уже после этого принять необходимые решения.

Российский лидер подчеркнул, что гражданские объекты на Украине нередко используются для военных целей. В том числе бывали случаи, когда офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили «сборища и сходки» в ресторанах.

«Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться», — сказал Путин.

При этом он не исключил, что предложение о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры будет рассмотрено в двустороннем порядке в ходе переговоров об урегулировании конфликта.

21 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне конфликта с РФ является возможным. Как сказал глава государства, Киев не отвергает возможность переговоров и призывает отказаться от ударов по гражданским объектам. Он уточнил, что подобное решение могло бы стать «надежным шагом к устойчивому миру».

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие.

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