Европейские государства должны прислушаться к позиции России ради урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в интервью Youtube-каналу Dialogue Works высказал экс-советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо.

«Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне», — сказал Бо.

По его словам, Запад полностью игнорирует Россию в вопросе конфликта на Украине.

22 апреля пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что президент неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам с Украиной. Песков обратил внимание, что совсем недавно глава государства допустил возможность обсуждения инициативы об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры по двусторонним каналам. Как сказал представитель Кремля, в том числе Путин имел в виду диалог Москвы и Киева.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной операции на Украине. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне боевых действий является возможным. Глава государства добавил, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает отказаться от ударов по гражданским объектам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал представить план по урегулированию на Украине в течение трех дней.