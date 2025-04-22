Премьер Британии посетит похороны папы Римского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приедет на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на официального представителя Даунинг-стрит.

«Премьер-министр получил приглашение и посетит церемонию», — отметил Sky News.

Как сообщили в Ватикане, похороны папы Римского пройдут в субботу, 26 апреля. В церемонии планируют принять участие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Понтифик будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Согласно опубликованному завещанию, могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»).

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра (8:35 мск), на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

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