«Могила без украшений»: Ватикан опубликовал завещание Папы Франциска

Папа Франциск прибывает на площадь Святого Петра на инаугурационную мессу в Ватикане, вторник, 19 марта 2013 года

Ватикан опубликовал завещание Папы Римского Франциска, скончавшегося утром 21 апреля после продолжительной болезни. Согласно воле понтифика, он будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Папа Римский Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в старинной римской базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех папских базилик (высшего по рангу храма в католицизме) на территории города. Воля понтифика изложена в его завещании.

В опубликованном документе Франциск пояснил, что он всегда вверял свою жизнь, а также свое священническое и епископское служение Богоматери, поэтому он хотел бы, чтобы его последний земной путь закончился в посвященной Деве Марии базилике, куда он приезжал молиться в начале и в конце каждого апостольского визита.

«Я прошу, чтобы мои бренные останки покоились, ожидая дня воскресения, в папской базилике Святой Марии Маджоре», — сказано в завещании понтифика.

Согласно его воле, местом погребения должна стать ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой иконой Богоматери Salus Populi Romani («Спасение народа римского»). Могила должна располагаться в земле и быть «простой, без особых украшений и с единственной надписью: «Франциск».

О расходах на погребение понтифик позаботился заранее: необходимая сумма, предоставленная благотворителем, была заранее переведена на счет базилики с соответствующими указаниями.

«Страдания, которыми отмечена последняя часть моей жизни, я приношу Господу ради мира во всем мире и братства между народами», — заключил Папа Римский Франциск.

Документ был составлен в июне 2022 года.

Инсульт и его последствия

Согласно медицинскому заключению, Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) скончался в Ватикане 21 апреля 2025 года в 7 часов 25 минут утра в возрасте 88 лет.

Непосредственной причиной смерти стал инсульт, сопровождающийся комой и необратимым сердечно-сосудистым коллапсом. Кроме того, у понтифика были диагностированы двусторонняя мультимикробная пневмония, бронхоэктатическая болезнь, артериальная гипертензия и диабет II типа.

Заключение подписано директором Управления здравоохранения города-государства Ватикан профессором Андреа Арканджели.

Об ухудшении здоровья Папы Франциска стало известно 14 февраля — в этот день он был госпитализирован в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита. Обследования установили начало двусторонней пневмонии, Франциск перенес в больничной палате четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Лечение продолжалось пять недель, двадцать третьего марта понтифика выписали из больницы. Он скончался сегодня утром в возрасте 88 лет.

Омывал ноги мусульманам, отказался от «папамобиля»: каким был папа Римский Франциск Папа Римский Франциск, скончавшийся утром 21 апреля, войдет в историю Ватикана как реформатор. Он... 21 апреля 17:17

От химика до понтифика: биография Франциска

Хорхе Марио Бергольо, будущий Папа Римский Франциск, родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Его родители переехали туда из Италии, спасаясь от преследований фашистского режима Бенито Муссолини. Он был пятым, младшим ребенком в семье.

Широко известно, что в юности он какое-то время был вышибалой в ночном клубе и подрабатывал уборщиком. Его первое образование было сугубо светским: химик-технолог. В 1958 году он вступил в орден иезуитов в качестве послушника, затем поступил на факультет философии и теологии университета Сан-Мигель. В сан священника он был рукоположен в 1969 году.

В 1992 году он стал епископом кафедрального собора Буэнос-Айреса, а в 1998 году — архиепископом всей столицы Аргентины. Он вел скромный и аскетичный образ жизни, говоря: «Мои люди бедны, и я один из них».

В феврале 2001 года 264-й Папа Римский Иоанн Павел II возвел Хорхе Бергольо в кардинальский сан. В 2013 году он стал 266-м Папой Римским и первым Папой не из Европы за почти 1200 лет.